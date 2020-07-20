ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"إيبولا" في الكونغو وتحذير من الجنازات

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن حالات إيبولا في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفعت إلى 60، وأن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض.