رئيس الشؤون الدينية التركي: حان وقت "القيام" في آيا صوفيا

قال رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش إن وقت "القيام" قد حان في مسجد آيا صوفيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أرباش عبر تويتر، الإثنين، وأرفقها بمقطع مرئي يظهر فيه مسجد آيا صوفيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأضاف: "الآن هو وقت (صلاة) القيام في مسجد آيا صوفيا، ستنقضي سنين الاشتياق الـ86، وستُفتح آيا صوفيا، رمز الفتح، مجددا للعبادة".

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس التركي وقع، يوم الجمعة الماضي، مرسوما بتحويل متحف "آيا صوفيا" الشهير في مدينة إسطنبول إلى مسجد، وحدد يوم 24 تموز/يوليو الجاري لإقامة أول صلاة به مؤكدا أن "آيا صوفيا" سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.

وجاء المرسوم إثر إلغاء المحكمة الإدارية العليا في تركيا قرار الحكومة الصادر عام 1934 بتحويل آيا صوفيا إلى متحف، واعتباره غير قانوني.

وتم بناء كاتدرائية "آيا صوفيا" في القرن السادس الميلادي تحت حكم الإمبراطور البيزنطي جستنيان، وبعد دخول العثمانيين إلى القسطنطينية عام 1453 تم تحويلها إلى مسجد.

بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى (انتهت عام 1918 بهزيمة الدولة العثمانية وحلفائها دول المركز أمام دول الحلفاء)، قرر رئيس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، في عام 1934، تحويل الصرح إلى متحف، وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) الموقع على لائحتها للتراث العالمي.