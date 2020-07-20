تصريح صادم من رئيس الوزراء البريطاني حول لقاح كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه من المبالغة القول إن اللقاح المضاد لـ"كوفيد 19" سيكون جاهزًا بحلول عام 2021.

موسكو- سبوتنيك. وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز": "من الواضح أن كلي أمل، ولكن لأقول إنني واثق بنسبة 100% من أننا سنحصل على لقاح هذا العام، أو في العام المقبل، للأسف، مجرد مبالغة، لم نصل بعد".

ودعا رئيس الوزراء الجمهور إلى الاستمرار في الالتزام بإرشادات ولوائح التباعد الاجتماعي، والتي تم تخفيفها بالفعل بشكل ملحوظ منذ شهر مارس/ آذار، نظرًا للافتقار المحتمل للقاح.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت الحكومة البريطانية أنها أبرمت صفقة مع منتجي لقاحين محتملين ضد مرض فيروس كورونا. ونتيجة لذلك، ستحصل لندن على 90 مليون جرعة من اللقاحات التي يجري تطويرها.

وأظهرت بيانات، اليوم، أن لقاح "كوفيد 19" التجريبي من شركة "أسترازينيكا" كان آمنًا وأنتج استجابة مناعية في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية على المتطوعين الأصحاء.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن اللقاح الذي يسمى "إيه زد دي 1222" والذي تطوره "أسترازينيكا" وعلماء من جامعة أكسفورد البريطانية، لم يظهر أي آثار جانبية خطيرة، وأفرز أجسامًا مضادة واستجابات مناعية للخلايا التائية.