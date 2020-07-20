بايدن: أمريكا تدفع ثمن بقاء ترامب في السلطة كل يوم

قال السناتور الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ثمن بقاء الرئيس دونالد ترامب في السلطة بصورة يومية، بسبب سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "كل يوم يمر ندفع فيه ثمن بقاء رئيس غير كفء في السلطة".

وأرفق بايدن تقرير يتحدث عن تسجيل أرقام كبيرة في العديد من الولايات الأمريكية، مع تجاوز الوفيات 140 ألف حالة وفاة.

We're paying the price for this president's incompetence every single day. https://t.co/PUqyt83The — Joe Biden (@JoeBiden) July 20, 2020

ولفت إلى تكرار ترامب لحديثه عن أن فيروس كورونا المستجد، سيختفي ويثبت في نهاية المطاف أنه كان على صواب.



ويتبادل ترامب، الرئيس الحالي، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، وبايدن، نائب الرئيس السابق، والمرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، وزادت حدة المواجهة بينهما منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، التي يقول ترامب إنه حقق فيها نجاحا كبيرا، بينما يرى بايدن أنه كان سببا في تفاقم الأزمة.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".