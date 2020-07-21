"حفل زفاف يتحول لمأتم"... مقتل 18 شخصا على يد مسلحين في نيجيريا

لقي 18 شخصا مصرعهم في هجوم استهدف حفل زفاف في ولاية كادونا بشمال نيجيريا، فيما أصيب 30 آخرون.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مسلحين يستقلون دراجات نارية اقتحموا مساء الأحد حفل الزفاف في قرية كوكوم-داجي في منطقة كورا وأطلقوا النار على الضيوف.



وقال المسؤول الإداري في المنطقة بيج كاتوكا أيوبا، إن المسلحين "قتلوا 18 شخصا في حفل الزفاف وأصابوا 30 آخرين بجروح، غالبيتهم من الشباب".

وأضاف "قُتل 15 شخصا على الفور بينما توفي ثلاثة آخرون في المستشفى".

وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية، محمد جالينجي، وقوع الهجوم لكن من دون أن يعلن عن أي حصيلة.

وأضاف "تم الإبلاغ عن خسائر في الأرواح خلال الهجوم، لكن ليس لدينا بعد العدد النهائي للضحايا".

وقتل أفراد عصابات مئات الناس بشمال غرب نيجيريا خلال العام الماضي في عمليات سطو مسلح وخطف.

وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ عام 2011، قتل ما يقرب من 8 آلاف شخص وفر حوالى 200 ألف من شمال غرب نيجيريا بسبب الاضطرابات.

Gunmen kill 18 wedding guests in northern Nigeria https://t.co/uKFe3nZPr3 pic.twitter.com/77g7QOd2eL — 24 News HD (@24NewsHD) July 20, 2020

وفي مواجهة العمليات المتكررة لسرقة الماشية، شكل السكان المحليين مجموعات للدفاع عن أنفسهم ليتم اتهامهم بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.