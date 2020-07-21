بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد في حملته الانتخابية ويعد بإنهاء حظر دخول المسلمين... فيديو

حث مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، المسلمين الأمريكيين على الانضمام إليه في المعركة من أجل هزيمة الرئيس دونالد ترامب، داعيا لإلغاء حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب.

وأضاف بايدن، في مؤتمر انتخابي مرئي، أمس الاثنين، حمل عنوان "قمة مليون صوت مسلم" واستضافتها منظمة الدعوة "Emgage Action" لتعبئة الناخبين المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية.

قائلا "سأنهي حظر (دخول) المسلمين (إلى أمريكا) في اليوم الأول لرئاستي البلاد".

Muslims are a vital piece of the American fabric and we have the power to change the direction of our country by VOTING this November!



So, Join @JoeBiden, @IlhanMN, and many more of your elected officials at Emgage’s Million Muslim Votes Summit: https://t.co/SJOABcNYWt pic.twitter.com/s77sEFj380 — Emgage Action (@EmgageAction) July 17, 2020

ووجه بايدن الدعوة لمليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية إلى مساعدته في الانتخابات، قائلا: "لنجعلها فترة رئاسية واحدة لمنافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني" المقبل، حيث موعد الانتخابات الرئاسية.

واستشهد بايدن بحديث للنبي محمد (ص) "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

كما وتعهد بإشراك قيادات مسلمة في إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان والأقليات المسلمة حول العالم.

ولفت بايدن إلى أن الضغوط على المسلمين لم تنته في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب أصدر قرارات حظر تستهدف المسلمين فور مجيئه إلى السلطة، ما شرع الباب أمام ضغوطات مستمرة على مسلمي الولايات المتحدة منذ نحو 4 أعوام، وتعهد بايدن بإلغائها في اليوم الأول لرئاسته.

كما وأشار إلى أن هناك كارثة صحية واقتصادية وعرقية تمر بها أمريكا حاليا، وتزداد تداعياتها بشدة على الأمريكيين، متعهدا بالعمل على حلها.