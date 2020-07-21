الدفاع الأذربيجانية: تدمير طائرتين دون طيار للقوات المسلحة الأرمنية

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "في 21 تموز/ يوليو، حاولت وحدات من القوات المسلحة الأرمنية، باستخدام الطائرات الجوية التكتيكية دون طيار في الساعة 00:30 بالتوقيت المحلي، القيام برحلات استطلاع فوق مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني باتجاه منطقة أغدام، وفي الساعة 08.45 صباحا حلقت الطائرتان في اتجاه منطقة توفوز على طول الحدود الأرمنية - الأذربيجانية".

وتابع البيان :"تم الكشف عن كل من الطائرتين دون طيار وتدميرهما على الفور من قبل وحدات الدفاع الجوي الأذربيجاني".

ويستمر الاشتباك على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها.

وتلقي كل من أذربيجان وأرمينيا بالمسؤولية عن توتر الأوضاع على الطرف الآخر. وأعربت دول ومنظمات دولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية ودعت الطرفين إلى الحوار. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، استعدادها لمساعدة باكو ويريفان على استقرار الوضع.