فيروس كورونا يهدد بتعطيل تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

قال مسؤولون من كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" يهدد بتعطيل تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية.

وأوضح المسؤولون، أن سيئول وواشنطن تحاولان الاتفاق على حجم ومدى وموعد تدريبات عسكرية سنوية مشتركة بين البلدين في حين يهدد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بتعطيل نقل القوات الأمريكية.

وقال المسؤولون إن وزير دفاع كوريا الجنوبية جيونغ كيونغ-دو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تواصلا هاتفيا اليوم الثلاثاء، لكنهما لم يقررا تفاصيل التدريبات التي عادة ما تجرى في أوائل أغسطس/ آب.

وقال مسؤول كوري جنوبي طلب عدم نشر اسمه، "سنتابع التطورات لتحديد نطاق وموعد وأساليب التدريبات".

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي "يتعين علينا القيام بما هو ضروري، لكن السلامة مهمة كذلك للحفاظ على الجاهزية العسكرية"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار المسؤول الكوري إلى أن التدريبات قد تشمل المزيد من أساليب المحاكاة والقليل من التدريب الميداني.

وأثار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بالقوات الأمريكية القلق في كوريا الجنوبية.

وطلبت مدينة بيونجتايك، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة، من حكومة كوريا الجنوبية التأكد من إجراء فحوص لجميع أفراد القوات الأمريكية قبل وصولهم.

ويأتي التعطيل المحتمل للتدريبات في وقت حساس.

فقد كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شكك في جدواها حتى أنه لمح لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في عام 2018 إلى أنه سيوقفها.

ويوجد حوالي 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي إن جيونغ وإسبر لم يناقشا أي انسحاب لقوات أمريكية، ونفى تقريرا نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرا عن أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد عرضت على البيت الأبيض خيارات لخفض الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، ووصف التقرير بأنه "لا أساس له من الصحة".