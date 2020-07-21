أوكرانيا...مسلح يختطف حافلة ويأخذ الركاب رهائن

اختطف رجل مسلح، اليوم الثلاثاء، حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، وأخذ 20 راكبا رهائن.

وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان: "هذا الصباح، ورد بلاغ على الخط 102 "خط الطوارئ" مفاده أنه في وسط لوتسك استولى رجل على حافلة يحمل متفجرات وأسلحة وأخذ الركاب رهائن".

وتابع البيان:"أغلقت الشرطة وسط المدينة لضمان سلامة المواطنين".

— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 21, 2020

وبحسب رئيس شرطة المنطقة، يوري كروشكو، فإن الرجل لديه مطالب ويشكو من النظام.

وقال كروشكو: "تم نشر المتطلبات على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر... وهي فقط عبارات عامة، استياء عام من بعض الأنظمة، لم يتم تحديد أي نظام، نحاول التفاوض معه".

من جانبه أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في قناته على "تلغرام" أنه يتابع حادث الاختطاف شخصيا، وقال الرئيس: "كل شيء يتم فعله حتى يتم تسوية الوضع دون وقوع إصابات. أبقي مجرى الأحداث تحت السيطرة الشخصية".

وقال زيلينسكي إنه خلال الاستيلاء على الحافلة سمع صوت دوي عيار ناري، اقتصرت على الأضرار المادية.

وذكرت صحيفة "سترانا" المحلية أن الرجل أعلن أن الحافلة ملغومة، وأن أحد الألغام قد تم تركيبه "في مكان مزدحم في المدينة".