كوريا الجنوبية تستدعي السفير الإيراني احتجاجا على "التهديد"

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الإيراني في سيئول للاحتجاج على التهديد الإيراني باتخاذ خطوات قانونية ضد سيئول لقيامها بتجميد أصول البلاد التزاما بالعقوبات الأمريكية.

وعبر كوه كيونغ-سوك، المدير العام المسؤول عن شؤون أفريقيا والشرق الأوسط، عن أسفه للسفير الإيراني سعيد بادامشي شابيستاري، بعد تصريح متحدث باسم خارجية إيران للإعلام الإيراني بأنه من الممكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية، إلا إذا تم رفع التجميد عن الأصول المعنية.

"واستدعى المسؤول المعني السفير الإيراني وأعرب عن أسفه حيال التصريحات الإيرانية غير اللائقة"، وفقا لما أفاد به المتحدث باسم الوزارة كيم إن-تشول في مؤتمر صحفي دوري.

وأضاف أن "الجانب الإيراني يدعو للتفاهم وشدد على أن هذا ليس الموقف الرسمي للحكومة الإيرانية".

وقد تم تجميد أصول إيرانية في بنكين كوريين -من المعروف أن قيمتها الإجمالية تبلغ 7 مليارات دولار- اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي، حيث انتهت صلاحية الإعفاء الأمريكي على واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه إيران في ضوء العقوبات الدولية المفروضة عليها وتداعيات فيروس كورونا، تكثف إيران دعوتها لكوريا الجنوبية لرفع قرار التجميد عن أصولها في البنوك الكورية.

وقد أرسلت كوريا الجنوبية، في مايو/أيار الماضي، أدوية بقيمة 500 ألف دولار أمريكي استخدمت في علاج مرض وراثي، فيما تُعد أولى صادرات البلاد الإنسانية لإيران منذ العام الماضي.