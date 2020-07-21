إيران تعلن عن قرار جديد بشأن تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن قرار جديد بشأن تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد.

قال سعيد نمكي، وزير الصحة والشؤون العلاجية والتعليم الطبي في إيران، إنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة واللجنة الصحية البرلمانية، ترمي للمراقبة والحد من تفشي فيروس كورونا؛ بحسب موقع وكالة "فارس".

وأضاف الوزير، في تصريح صحفي عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الصحية والعلاجية البرلمانية، اليوم، "النواب أثاروا اسئلة تصب في سياق الحرص على أوضاع البلاد كما أبدوا قلقهم حيال تفشي فيروس كورونا مرة أخرى في بعض المحافظات.

وتابع نمكي: "علاقاتنا مع النواب تتصف بالتعاون والتعاطف والصداقة وجميع وجهات النظر كانت صحيحة ونعمل معاً لإزالة الهواجس."

وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستضم بعض مساعدي وزارة الصحة وأعضاء في اللجنة الصحية البرلمانية لمتابعة الشؤون المرتبطة بتفشي فيروس كورونا عبر غرفة الفكر، مشددا على أن "القرارات التي تتخذها اللجنة لمعالجة الأزمة الجارية ستحوز على اهتمام وزارة الصحة".