إيران تسجل رقما قياسيا في حالات الوفاة الجديدة جراء كورونا

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي في حالات الوفاة الجديدة جراء فيروس كورونا المستجد إذ تم تسجيل 229 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وإيران هي أكثر دول منطقة الشرق الأوسط تضررا من الجائحة وبدأت في تخفيف قيود كبح التفشي منتصف شهر أبريل/ نيسان.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس في إيران حاجز الـ278 ألف إصابة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي إنه "تم تسجيل 2625 حالة إصابة جديدة و229 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات 278827، والوفيات 14634".

وأوضحت أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 242351، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.