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    مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ

    زوكربرغ عن وجود اتفاق سري مع ترامب: مجرد التفكير بالموضوع يثير الضحك

    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    أكد مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ، يوم أمس الإثنين، أنه لم يبرم أي اتفاق سري مع الرئيس الأمريكي بعدما انتقد تساهله الواضح مع بعض الرسائل المثيرة للجدل لدونالد ترامب.

    وقال زوكربرغ: "أنا على علم بهذه الشائعات لكن لتكن الأمور واضحة: ليس هناك أي اتفاق من أي نوع، مجرد التفكير أنه قد يكون هناك اتفاق يثير الضحك"، بحسب ما ذكر موقع "theverge".

    ​وأقر بأنه يتحاور "من حين لآخر" مع ترامب لكنه كان يتحاور أيضاً مع سلفه باراك أوباما ومع شخصيات سياسية أخرى في العالم.

    ويؤخذ على "فيسبوك" عدم التصدي بما يكفي للمضمون الذي يطرح مشكلة وللتضليل وقررت عدة شركات كبرى مؤخراً وقف شراء مساحات إعلانية على الموقع منها ستارباكس وأديداس وكوكا كولا ويونيلفر وفورد.

    الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرغ في انتظار لقاء السيناتور نيلسون في الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء 10 نيسان/أبريل 2018
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    زوكربرغ يؤيد القواعد التنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت

    وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت أن ديزني التي هي زبون كبير لفيسبوك قررت الانضمام إلى صفوف المحتجين بـ"خفض إلى حد كبير" لنفقاتها الدعائية على الموقع.

    وقرر فيسبوك في مايو/ أيار عدم المساس برسائل لترامب قد تثني عن التصويت أو تحرض على العنف بحق مواطنين يتظاهرون ضد العنصرية.

    وقرر فيسبوك في يونيو/ حزيران سحب إعلانات نشرتها حملة ترامب الانتخابية ظهر فيها رمز نازي.

    وأعلن مدير فيسبوك، الإثنين الماضي، أنه لم يحظ بمعاملة خاصة من قبل الإدارة الحالية حتى أن الوكالة الأمريكية لحماية المستهلكين أرغمته في 2019 على دفع غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار للإخفاق في حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع.

    كما فتحت عدة وكالات حكومية تحقيقات بحق فيسبوك بتهمة المساس بحق المنافسة وقد يتعرض على غرار عمالقة الإنترنت لمرسوم يعيد النظر في قانون يضمن للمنصات الرقمية حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بالمضمون الذي ينشره طرف آخر.

    انظر أيضا:

    زوكربرغ يؤيد القواعد التنظيمية لمكافحة المحتوى الضار على الإنترنت
    شريك زوكربرغ يطالبه بالتنحي عن "فيسبوك"
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    الكلمات الدلالية:
    ترامب, مارك زوكربيرغ
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