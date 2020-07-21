فرنسا لن تمنع هواوي من الاستثمار في أراضيها

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تمنع شركة "هواوي" الصينية من الاستثمار في البلد، على عكس بريطانيا التي قررت التخلص من معدات الشركة لشبكة الجيل الخامس بحلول عام2027.

وصرح برونو لو مير لراديو "فرانس إنفو" أنه لا يوجد حظر شامل لهواوي في فرنسا ولكن ستجري حماية المواقع الحساسة.

وقال "لن نحظر استثمار هواوي في (شبكة)الجيل الخامس، سوف نحمي مصالح أمننا الوطني".

وكان وزير الإعلام البريطاني، أوليفر دودن، قد أعلن، قبل أسبوع، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ستحظر مشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا من خلال إصدار تعليمات لشركات الاتصالات بسحب معداتها بحلول عام 2027.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه لن يكون بمقدور الشركات المشغلة شراء مكونات الجيل الخامس من هواوي اعتبارا من نهاية العام، وأُبلغت بالتخلص من أي معدات من إنتاج شركة الاتصالات الصينية العملاقة في شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2027.

وقال دودن، لمجلس العموم، بعد اجتماع لمجس الأمن القومي البريطاني ترأسه جونسون: "مركز الأمن القومي السيبراني أبلغ الوزراء الآن بأنه عدل بشكل كبير تقييمه الأمني لمشاركة هواوي في شبكة الجيل الخامس في المملكة المتحدة".