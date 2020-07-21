الصين تشترط إثبات الخلو من فيروس كورونا على الوافدين جوا

أعلنت هيئة الطيران المدني الصينية أنه سيطلب من الركاب المتجهين إلى الصين تقديم نتائج فحص تفيد بخلوهم من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا قبل صعودهم إلى متن الطائرة.

ونقلت تقارير إعلامية عن الهيئة إن هذه الاختبارات يجب أن يتم إجراؤها قبل خمسة أيام من المغادرة وفي المراكز التي وافقت عليها السفارات الصينية في الدول المضيفة.

وأضافت هيئة الطيران المدني الصينية إن السفارات ستحدد إجراءات السفر لاحقا بعد استيفاء تقديم نتائج الفحص.

وتهدف هذه الإجراءات من تقليل مخاطر تفشي فيروس كورونا، مع زيادة السفر الدولي.

وتم تعليق تسيير بعض شركات الطيران لرحلاتها إلى الصين بعد أن ثبت إصابة أكثر من خمسة ركاب بفيروس كورونا عند وصولهم للصين.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو/ تموز انخفاضا من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وسجلت الصين ست حالات جديدة بلا أعراض نزولا من 13 قبل يوم. وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى يوم الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.