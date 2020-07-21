ظريف: الحوار المستمر مع روسيا والدول الصديقة أمر ضروري

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لدى وصوله إلى موسكو، أن العلاقات الإيرانية مع روسيا استراتيجية، منوها إلى أن الحوار المستمر مع الدول الصديقة في الوضع الراهن أمر ضروري.

وقال ظريف، في تصريحات للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى موسكو "نؤكد أن العلاقات الإيرانية مع روسيا الاتحادية علاقات استراتيجية".

وأضاف ظريف "وبالنظر إلى التطورات الرئيسية على الساحة الدولية في الفترة الأخيرة فإن الحوار المستمر مع روسيا والدول الصديقة مثل الصين أمر ضروري".

وأشار إلى أنه "سوف نبحث الاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع المسؤولين الروس".

هذا ومن المقرر أن يجري الوزير ظريف محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف حول الاتفاق النووي والمستجدات الإقليمية والدولية وذلك بعد تقديم رسالة الرئيس روحاني إلى بوتين .

وأعلن السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي عبر تغريدة في "تويتر"، أمس الاثنين، بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، سيحمل خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى موسكو رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.