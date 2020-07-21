قائد عسكري إيراني يكشف سبب عدم الهجوم على بلاده

قال العميد رضا صباحي فرد، قائد سلاح الدفاع الجوي الإيراني، إن جهوزية قواته غير قابلة للاختبار.

وأكد رضا صباحي فرد، في تصريحه خلال زيارته لقاعدة خنداب لقوات الدفاع الجوي: "جهوزيتنا القتالية عصيّة على اختبار الأعداء"، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "لو كان الأعداء يشعرون بأننا ضعفاء في مجال الدفاع، لبادروا إلى شنّ هجوم على بلادنا دون إبطاء، لكنهم يعرفون جيدًا أن الجهوزية القتالية لقواتنا عصيّة على الاختبار".

وتابع: "الحفاظ على قوة الدفاع ومراقبة العدو وإصدار التحذيرات في الوقت المناسب والتعامل مع أي نشاط للعدو قد خلق قوة ردعية فائقة من قبل سلاح الدفاع الجوي للبلاد".