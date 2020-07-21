إيران تكشف لأول مرة طريقة مراقبة حدودها

أعلنت إيران عن السلاح الذي تستخدمه لمراقبة الحدود، مشددة على أنها قادرة على حماية حدودها ومنع أي محاولة لاستخدامها في تهريب المواد المخالفة.

وأعلن العميد قاسم رضائي نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني استخدام الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الصحراوية والحدود، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأكد رضائي خلال أول اجتماع للمجلس الأعلى للحدود، أنه "لا توجد أي نقطة آمنة في البلاد لتجار ومهربي المخدرات".

وتابع: "الأمن الداخلي اتخذ إجراءات ممتازة في مجال الحدود خلال العقد الأخير".

وأضاف رضائي: "بالأمكان تعزيز الناحية التدريبية عبر تفعيل المجموعات العلمية في مجال الحدود سواء الاستخبارات أو العمليات أو الهندسة القتالية أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجال البحري".

ولفت رضائي إلى أن "استخدام التكنولوجيا الحديثة والأدوات والإمكانيات الجديدة ومنها الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الحدودية والصحراوية في الداخل".

وأشار إلى أنه "من المؤكد سوف لن تكون هنالك أي نقطة في البلاد آمنة لتجار المخدرات والمهربين وستتصدى قوى الأمن الداخلي لهم باقتدار"، مشددا على ضرورة معالجة نقاط الضعف.