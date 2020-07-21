بومبيو يصل إلى لندن لمناقشة قضايا عالمية مع جونسون

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى داونينغ ستريت، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي على صفحته الخاصة تغريدة، أعرب فيها عن سعادته للعودة إلى لندن، واصفا إياها بـأقرب حليف".

وأضاف بأنه سيلتقي جونسون، لمناقشة القضايا العالمية الأكثر إلحاحا كجائحة "كورونا" ومعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة.

وأرفق بومبيو تغريدته بصور للحظة وصوله، حيث ظهر مرتديا قناعا طبيا بالإضافة للوفد المرافق.

Great to be back in London to reaffirm the #SpecialRelationship we share with our closest ally. Looking forward to meeting with @BorisJohnson and @DominicRaab as we tackle our most pressing global issues in combating COVID-19 and addressing our shared security challenges. pic.twitter.com/cskYXsWFGE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 20, 2020

وأعلن بومبيو، في وقت سابق، أنه سيجري مباحثات تتعلق بما ما وصفه بالتهديدات التي تمثلها السلطة الحاكمة في الصين على الشعوب الحرة حول العالم، بالإضافة إلى سبل التعافي الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن محادثات التجارة الحرة بين البلدين في أعقاب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).