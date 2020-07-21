السفير الإيراني في روسيا يقدم اقتراحا للوقوف بوجه أمريكا

اقترح السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، تأسيس ناد يضم كل من إيران وروسيا والصين لمواجهة العقوبات الأمريكية.

ففي تصريح أدلى به لصحيفة "كامرسانت" الروسية نوه جلالي إلى أن الدول التي تفرض أمريكا عليها الحظر يمكنها التعاون مع بعضها البعض لخفض تاثيرات الحظر وقال: إننا "نعتقد بأن الوقت قد حان لتأسيس ناد يضم دول فرضت أمريكا الحظر عليها مثل روسيا والصين وإيران".

يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى موسكو

وأضاف جلالي "واشنطن لا يروق لها وجود منافس في موقع أعلى منها في أية منطقة من العالم".

يريدون أن تكون روسيا ضعيفة، وأن تكون الصين تابعة لهم اقتصاديا، وأن تكون إيران مستعمرة لهم، ولهذا السبب ينبغي علينا أن نتعاون معا وندعم بعضنا البعض.

وأكد أن "تضافر الجهود بين الدول التي فرضت أمريكا الحظر عليها سيسهم في التغلب على الضغوط الأمريكية".

وأشار السفير الإيراني في روسيا إلى أن "إيران ترغب بشراء أسلحة روسية جديدة لتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي"، مضيفا "سنجري مشاورات مع روسيا في هذا المجال كون الأخيرة وقفت حكومة وشعبا إلى جانبنا في الأوقات الصعبة، وهي تأتي ضمن أولوية شراكتنا... لأن روسيا تمتلك قدرات ميدانية هائلة ونأمل بتعزيز علاقاتنا معها مع مرور الوقت".