بدء المباحثات الإيرانية - العراقية بعد استقبال رسمي... فيديو

استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم رسميا، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قاعة المؤتمرات بالعاصمة طهران.

وبدأت المباحثات الثنائية بين روحاني والكاظمي فور انتهاء مراسم الاستقبال عصر اليوم، مع انتظار بدء المباحثات بين الوفدين العراقي والإيراني عقب انتهاء الأولى، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ووصل الكاظمي بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى طهران يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

وللتذكير فإن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي، في أول لقاء مباشر له منذ خمسة أشهر.