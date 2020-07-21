برنامج الغذاء العالمي: "كوفيد19" يجعل الفقير أشد فقرا في جميع أنحاء العالم

نشر الحساب الرسمي لبرنامج الغذاء العالمي على تويتر، اليوم الثلاثاء، تغريدة أوضح فيها أن تفشي فيرو كورونا المستجد يجعل الفقير أشد فقرا في جميع أنحاء العالم.

وجاء في التغريدة: "يتحول خط المواجهة في المعركة ضد كوفيد19 في جميع أنحاء العالم ويجعل الفقير أشد فقراً".

يتحول خط المواجهة في المعركة ضد #كوفيد19 في جميع أنحاء العالم ويجعل الفقير أشد فقراً



يقوم برنامج الغذاء العالمي بتوسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدة الغذائية إلى 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع، حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة. pic.twitter.com/MT0O2zYTnc — WFP بالعربي (@WFP_AR) July 21, 2020

​وعن جهود البرنامج جاء في التغريدة: "يقوم برنامج الغذاء العالمي بتوسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدة الغذائية إلى 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة".