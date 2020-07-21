برنامج الغذاء العالمي: "كوفيد19" يجعل الفقير أشد فقرا في جميع أنحاء العالم

وجاء في التغريدة: "يتحول خط المواجهة في المعركة ضد كوفيد19 في جميع أنحاء العالم ويجعل الفقير أشد فقراً".
يتحول خط المواجهة في المعركة ضد #كوفيد19 في جميع أنحاء العالم ويجعل الفقير أشد فقراً— WFP بالعربي (@WFP_AR) July 21, 2020
يقوم برنامج الغذاء العالمي بتوسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدة الغذائية إلى 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع، حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة. pic.twitter.com/MT0O2zYTnc
وعن جهود البرنامج جاء في التغريدة: "يقوم برنامج الغذاء العالمي بتوسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدة الغذائية إلى 138 مليون شخص ممن يواجهون مستويات يائسة من الجوع حيث يشدد الوباء قبضته على بعض البلدان الأكثر هشاشة".
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