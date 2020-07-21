جنرال إيراني: الأعداء لن يهاجموننا لأنهم يعرفون جيدا قوتنا القتالية

قال قائد سلاح الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن الجهوزية القتالية لسلاحه عصية على اختبار الأعداء.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العميد صباحي فرد قوله "لو كان الأعداء يشعرون بأننا ضعفاء في مجال الدفاع، لبادروا إلى شن هجوم على بلادنا دون إبطاء، لكنهم يعرفون جيدا أن الجهوزية القتالية لقواتنا عصية على الاختبار".

وأكد أن الحفاظ على قوة الدفاع ومراقبة العدو وإصدار التحذيرات في الوقت المناسب والتعامل مع أي نشاط للعدو قد خلق قوة ردعية فائقة من قبل سلاح الدفاع الجوي للبلاد.

أعرب العميد صباحي فرد، أثناء استعراضه الوضع التشغيلي للمعدات والأنظمة، عن ارتياحه لاستعداد القوة الجوية، وأصدر التوجيهات اللازمة فيما يتعلق بالحفاظ على الجهوزية القتالية والارتقاء بها.