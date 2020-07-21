أردوغان: تركيا ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين ولا مطامع لديها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ليس لديها أي مطامع في أي دولة أخرى، في إشارة إلى تدخل تركيا في الأزمة الليبية.

وأضاف أردوغان في كلمة، اليوم الثلاثاء: "نقدم الدعم لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا بما يتوافق مع الاتفاقيات المشتركة. دافعنا وسندافع دوما عن المظلومين وهذا نهجنا الذي سنستمر فيه"، بحسب التلفزيون الرسمي.

وتابع: "تركيا ستواصل انتزاع حقوقها دون التعدي على الآخرين".

أردوغان: ليس لدينا مطامع في أي دولة أخرى، ودافعنا وسندافع دوماً عن المظلومين وهذا نهجنا الذي سنستمر فيه pic.twitter.com/uKnaIYo8xW — TRT عربي (@TRTArabi) July 21, 2020

يأتي ذلك بعد أن أعطى البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بموافقته على نشر قوات مسلحة في الخارج لقتال "ميليشيات إجرامية" و"عناصر إرهابية أجنبية".

وتشعر مصر بقلق إزاء عدم الاستقرار في ليبيا ودعم تركيا للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس التي اقترب مقاتلوها من مدينة سرت في وسط البلاد على أمل استردادها من الجيش الوطني الليبي.

وسرت هي بوابة موانئ تصدير النفط التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، وأعلن السيسي في الشهر الماضي جبهة القتال في سرت خطا أحمر لمصر التي تدعم حفتر إلى جانب الإمارات وروسيا.

ويشير المسؤولون المصريون في الغالب إلى الجماعات المسلحة في طرابلس وغرب ليبيا "بالميليشيات"، ويرون أن حفتر يقود "قوة لمكافحة الإرهاب".