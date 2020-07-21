إيران تكشف رسميا نتيجة تحقيقات انفجار قاعدة "بارشين" العسكرية

كشفت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نتيجة التحقيقات في الانفجار الذي وقع، الشهر الماضي، في قاعدة بارشين العسكرية شرقي العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، إن "الانفجار الذي وقع في قاعدة بارشين العسكرية شرق العاصمة طهران، لم يكن نتيجة عمل تخريبي، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح ربيعي أن "الانفجار الذي وقع في قاعدة بارشين العسكرية لم يكن نتيجة عمل تخريبي، إنما حادث عرضي، والأضرار لم تكن كبيرة"، من دون تقديم تفاصيل عن حجم الأضرار في القاعدة التي يجري فيها تطوير الأسلحة والصواريخ الإيرانية.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت، الشهر الماضي، أن خزان غاز انفجر في منطقة بارشين لم يسفر عن وقوع ضحايا، فيما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا على أنه يُظهر الانفجار.

وقالت وكالة أنباء "فارس" إن "عددا من مستخدمي التواصل الاجتماعي شاهدوا ضوءًا برتقاليًا في الشطر الشرقي من طهران" بعد منتصف الليل، مؤكدة أن الضوء سببه "انفجار خزّان غاز صناعي" بالقرب من منشآت لوزارة الدفاع الإيرانيّة. ونقلت عن مصدر مطّلع أنّ الموقع الذي حصل فيه الانفجار ليس تابعًا للجيش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية العميد أمير عبدي في بيان: "بدأت فرق الطوارئ بإخماد النيران الناجمة عن انفجار خزان الغاز الصناعي في شرق العاصمة طهران". وأكد عبدي: "لا خسائر بشرية في انفجار خزان الغاز الصناعي في شرق طهران".