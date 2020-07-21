لافروف يبحث مع سفيري أرمينيا وأذربيجان الوضع على الحدود بين البلدين

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان مع سفيري البلدين لدى روسيا، وردان توغانيان وبولاد بلبل أوغلي.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان: "تمت مناقشة قضايا ضمان الأمن في منطقة ما وراء القوقاز [جنوب القوقاز] ومهام استقرار الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وآفاق تكثيف الجهود من أجل تسوية قره باغ الجبلية تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وتتبادل أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالمسؤولية عن توتر الأوضاع على الحدود بين البلدين، بعد الاشتباك في الـ12 من تموز/يوليو الجاري، وأعربت عدد من الدول والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ودعت الطرفين إلى الحوار.

والجدير بالذكر، أن الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم قره باغ ذي الأغلبية الأرمينية بدأ في عام 1988، عندما أعلن الإقليم خروجه من جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية. وأدى النزاع المسلح في المنطقة إلى فقدان أذربيجان السيطرة على الإقليم. ومنذ عام 1992 تجري مفاوضات لتسوية النزاع في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.