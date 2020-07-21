الكاظمي: لن نسمح بأن تتعرض إيران لتهديد من الأراضي العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بأن ينطلق أي تهديد لإيران من الأراضي العراقية، موضحًا أن العلاقات بين بغداد وطهران تعتمد على مبدأ التعاون والابتعاد عن أي محاور.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "العراق توّاق لبناء علاقات جيدة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، موضحًا أنه "تم مناقشة التطورات الإقليمية وسبل مواجهة تأثير وباء كورونا خلال الزيارة".

وتابع الكاظمي: "لقد قاتلنا داعش (التنظيم الارهابي المحظور في روسيا) وكانت إيران من أول الدول التي وقفت مع العراق، وهذا الموقف، العراق لن ينساه... لهذا السبب وقفنا بجوار إيران لتجاوز أزمتها الاقتصادية".

ودعا رئيس الوزراء العراقي أيضًا إلى "ضرورة إخراج المنطقة من أزمة التوترات"، وأكد أن "العلاقات بين بغداد وطهران "تعتمد على مبدأ التوازن والابتعاد عن أي محاور، والعراق لن يسمح بأن يكون هناك أي تهديد لإيران من أراضيه".

ووصل الكاظمي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى طهران يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.