بومبيو: لا نريد أن ينتهي الأمر بالبيانات الخاصة بالأمريكيين في أيدي الطرف الصيني الشيوعي

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته لبريطانيا، بأنه يريد بناء تحالف يواجه التهديد الصيني القادم.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي على بناء شبكة الجيل الخامس من قبل شركة "هواوي" الصينية: "نحن نخطط لحماية الأمن القومي الأمريكي، لا نريد أن ينتهي الأمر بالبيانات الخاصة بالأمريكيين في أيدي الطرف الصيني الشيوعي"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف بومبيو: "نريد أن نرى جميع الدول تتفهم الحرية والديمقراطية وتقدرها، وأن تعلم أنه من المهم لشعبها وقيادتها فهم هذا التهديد الذي يشكله الحزب الشيوعي الصيني، يجب العمل على حد سواء وبشكل جماعي لاستعادة ما هو حق لنا".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى داونينغ ستريت، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي على صفحته الخاصة تغريدة، أعرب فيها عن سعادته للعودة إلى لندن، واصفا إياها بأقرب حليف.

وأعلن بومبيو، في وقت سابق، أنه سيجري مباحثات تتعلق بما وصفها بالتهديدات التي تمثلها السلطة الحاكمة في الصين على الشعوب الحرة حول العالم، بالإضافة إلى سبل التعافي الاقتصادي من تفشي فيروس كورونا المستجد، فضلا عن محادثات التجارة الحرة بين البلدين في أعقاب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.