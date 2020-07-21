واشنطن تتهم صينيين بعمليات اختراق استهدفت بيانات "كوفيد-19"

اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض "كوفيد-19" وشركات أخرى حول العالم.

ووفقا لوكالة "رويترز" تزعم عريضة الاتهام أن المتسللين الإلكترونيين يعملان من 2014 وحتى 2020 وحاولا مؤخرا سرقة أبحاث متعلقة بمرض السرطان.

وفي وثائق للمحكمة نشرت اليوم الثلاثاء، قالت السلطات الأمريكية إن الصينيين لي شياو يو ودونغ جيا تشي شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات لسرقة تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن بعد على رسالة تطلب التعليق.