البيت الأبيض: ترامب سيعلن "أخبارا سارة" حول فيروس كورونا

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن الرئيس دونالد ترامب سيركز عندما يستأنف الإفادات الصحفية عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على إنجازاته والتطورات الإيجابية المتعلقة بالعلاج واللقاحات.

وذكرت ماكناني، لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، أن الإفادات الصحفية "قد تكون يومية" وستعقد عادة في الساعة الخامسة أو السادسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 أو 22:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت ماكناني إن ترامب يعتزم عندما يعود إلى المنصة للحديث عن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 140 ألف أمريكي "تلقي الأسئلة في هذه (الإفادات) وإعلان الكثير من الأنباء السارة عن العلاج واللقاحات وسبل المضي قدما بشأن هذا الفيروس وإبراز استجابتنا التاريخية أيضا".