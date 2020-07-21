الكاظمي يعقد اجتماعا موسعا مع نائب الرئيس الإيراني

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له اجتماعا موسعا مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إسحاق جهانغيري في طهران.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، وأضافت: "بحث الاجتماع الموسع الملفات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تناولت تنمية آفاق التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين، وسبل تذليل العقبات، وتجاوز الإشكاليات ، التي قد تعترض سير التعاون المشترك".

ولفتت إلى قول الكاظمي: "سنعبر سويا هذه التحديات قريبا، وأهمها وباء كورونا، وسيكون النشاط التجاري والاقتصادي بالمستوى الذي نتمناه لشعوبنا"، مضيفا: "تحدثنا مع الرئيس حسن روحاني حول تنشيط الاتفاقيات بين بلدينا، وتنشيط خط السكة الحديد من إيران إلى البصرة، ونتمنى أن ترى هذه التعهدات النور في القريب العاجل، بما يخدم الأجيال في بلدينا".

وقال الكاظمي: "فلسفة العراق أنه ينظر إلى إيران كدولة مستقرة ومهمة، ويجب أن يكون العراق داعما لهذا الاستقرار"، مضيفا: "علاقاتنا التاريخية عمرها مئات السنين، ويتوجب حماية هذه العلاقات وحماية الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أي تهديد مصدره الأراضي العراقية".

الوفدان العراقي والإيراني يعقدان اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، والنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد إسحاق جهانغيري. pic.twitter.com/f33Rbsga7t — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 21, 2020

وأكد رئيس الوزراء العراقي، في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "العلاقات بين بغداد وطهران تعتمد على مبدأ التعاون والابتعاد عن أي محاور، وأن العراق تواق لبناء علاقات جيدة وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، موضحا أنه "تم مناقشة التطورات الإقليمية وسبل مواجهة تأثير وباء كورونا خلال الزيارة".

ووصل الكاظمي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إلى طهران يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بهدف إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.