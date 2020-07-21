حمدوك: سنواصل التفاوض حول ملء سد النهضة

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على استمراء المفاوضات الخاصة بملء سد النهضة الإثيوبي.

وكتب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "كان اليوم لقاء مثمرا في القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة"، مضيفا: "تم التفاهم على مواصلة التفاوض للتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الثلاثاء، في وقت سابق، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل، بحسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أكد فيه "التزام أثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر والسودان".

وأوضح أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو مازال قيد الإنشاء".

وعقد قادة مصر والسودان وإثيوبيا قمة أفريقية مصغرة، اليوم الثلاثاء، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد انتهاء 11 يومًا من المباحثات الفنية والقانونية، دون التوصل إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة.

Promising discussions at the brief AU Summit today, with @AbiyAhmedAli, @AlsisiOfficial, @AUC_MoussaFaki and @AUChair2020 on the #GERD, where we reached an understanding to continue negotiations that aim to finalize the #GERD filling and operating agreement. pic.twitter.com/fVqSO0Sw3k — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) July 21, 2020

وضمت القمة قادة الدول الثلاث، إلى جانب رئيس جنوب أفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إضافة إلى خمسة مراقبين من الاتحاد.

وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.

وبينما تصر إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في أيلول/ سبتمبر، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.

وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإنما توليد الكهرباء من السد.