ترامب يصدر قرارا يحد من تمثيل أصحاب البشرات الملونة في الانتخابات

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مذكرة من شأنها منع تضمين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة في الإحصاء، عندما يتم إعادة رسم الدوائر الانتخابية في الكونغرس.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت المذكرة إن "تضمين هؤلاء الأجانب غير الشرعيين ضمن سكان الدولة لغرض تقسيم الدوائر، يمكن أن يؤدي إلى تخصيص مقعدين أو ثلاثة مقاعد إضافية في الكونغرس".

فيما قال خبراء التعداد الأمريكي ومحامون إن "الإجراء المشكوك فيه قانونيًا، سيفيد الحزب الجمهوري من الناحية النظرية، عبر القضاء على جزء كبير من السكان غير البيض المهاجرين إلى الولايات المتحدة، وخلق مناطق تصويت قوقازية".

كانت ردود الديمقراطيين ومناصري الهجرة سريعة وأدانت الإجراء. تعهد ديل هو، المحامي في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، بالتقاضي، وقال في بيان: "سنرى ترامب في المحكمة ونفوز".

و سخر توم بيريز، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، مما اعتبره "نظامًا غير دستوري ليس له أي غرض سوى إسكات الأصوات اللاتينية والمجتمعات الملونة وإضعافها".