الرئيس الأوكراني يستجيب لطلب مختطف الحافلة في لوتسك

فيلم "أبناء الأرض" هو عبارة عن وثائقي حول استغلال البشر للحيوانات في التدجين والترفيه أو لإنتاج الملابس والطعاموالذي تم إخراجه عام 2005.
هذا واختطف رجل مسلح، صباح اليوم الثلاثاء، حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، وأخذ 20 راكبا رهائن.
وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان: "هذا الصباح، ورد بلاغ على الخط 102 "خط الطوارئ" مفاده أنه في وسط لوتسك استولى رجل يحمل متفجرات وأسلحة على حافلة وأخذ الركاب رهائن".
В центре Луцка захватили автобус с заложниками. По предварительной информации, в автобусе находится неизвестный со взрывчаткой и пассажиры. На место прибыли правоохранители в бронежилетах и шлемах, а также руководство СБУ. Слышны выстрелы (в 10:20) https://t.co/AYW9DYOR2a pic.twitter.com/1VTWyQw1s1— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 21, 2020
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