الرئيس الأوكراني يستجيب لطلب مختطف الحافلة في لوتسك

استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لطلب خاطف الرهائن في لوتسك، ويحث المواطنين على مشاهدة فيلم " أبناء الأرض".

فيلم "أبناء الأرض" هو عبارة عن وثائقي حول استغلال البشر للحيوانات في التدجين والترفيه أو لإنتاج الملابس والطعاموالذي تم إخراجه عام 2005.

هذا واختطف رجل مسلح، صباح اليوم الثلاثاء، حافلة في مدينة لوتسك الأوكرانية، وأخذ 20 راكبا رهائن.

وقالت الشرطة الأوكرانية في بيان: "هذا الصباح، ورد بلاغ على الخط 102 "خط الطوارئ" مفاده أنه في وسط لوتسك استولى رجل يحمل متفجرات وأسلحة على حافلة وأخذ الركاب رهائن".