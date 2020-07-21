البيت الأبيض: ترامب أنقذ أراوح 4 ملايين شخص

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقذ ملايين الأرواح الأمريكية بتوصياته المتعلقة بالحجر الصحي.

واشنطن- سبوتنيك. وقالت ماكيناني خلال مؤتمر صحفي: "كان قرارا صائبا، أنقذ الرئيس 3-4 ملايين شخص. ولكن يجب مراعاة الجانب الآخر من البيانات الصحية - كيف يؤثر الحجر الصحي على المدى الطويل على الأمريكيين".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن تشخيص مرض السرطان انخفض خلال الحجر الصحي بنسبة 80%، وهذا يؤدي أيضا إلى وفاة الناس.

ولا تزال الولايات المتحدة صاحبة الرقم القياسي عالميًا في عدد الوفيات حيث تسبب الفيروس في موت أكثر من 140 ألف شخص وإصابة أكثر من 3.8 مليون بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتداء الكمامة الطبية من أجل مكافحة تفشي جائحة "كورونا" بالعمل "الوطني"، رغم أنه رفض سابقا ارتداءها.

وجاء في تغريدة له: "كثيرون يقولون إن وضع كمامة هو عمل وطني حين يستحيل تطبيق التباعد الاجتماعي. ولا أحد أكثر وطنية مني".

وظهر ترامب لأول مرة مرتديا الكمامة الطبية، خلال زيارة قام بها إلى منشأة طبية عسكرية خارج واشنطن، قبل أيام.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

وكان الرئيس الأمريكي يتجاهل بشكل متكرر الاقتراحات الخاصة بارتداء قناع، قائلا إنه يتسبب في أن يلمس الناس وجوههم كثيرًا، وهو أمر غير مفيد.

كما قال إنه لن يفكر في إصدار أمر عام يلزم المواطنين الأمريكيين بارتداء كمامات أو أقنعة غير طبية، كإجراء إضافي ضمن الخطوات الصحية العامة لتجنب العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.