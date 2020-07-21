لحشد موقف دولي ضد الصين... بومبيو وجونسون يجتمعان في لندن

استقبل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، في مقر الحكومة البريطانية في لندن.

وكتب جونسون، على "تويتر": "أرحب بوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في مقر الحكومة البريطانية في دواوننينغ ستريت، وأود التأكيد على العلاقات القوية التي تجمع بلدينا".

It was a pleasure to welcome @SecPompeo to Downing Street today. We reaffirmed our countries’ strong relationship and commitment to working together on the fight against coronavirus, shared security concerns and a UK-US free trade agreement. 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/HJD8Z8m0IT — Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 21, 2020

وتابع: "نحن ملتزمون بالعمل معا في محاربة فيروس كورونا المستجد، وبحث القضايا الأمنية المثيرة للقلق، إضافة إلى العلاقات المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

وقال بومبيو، على "تويتر": "قمت بزيارة بناءة اليوم إلى لندن، لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مضيفا: "علاقاتنا القوية الممتدة تمثل أساسا لبحث قضايا عدة أبرزها قضية استخدام تقنيات الاتصالات الصينية "5G" والعلاقات التجارية المشتركة".

Constructive visit with @BorisJohnson today. Our two countries’ long-standing, strong bilateral relationship has laid the foundation for today’s candid discussion on issues ranging from 5G telecommunication to our negotiations for a U.S.-UK free trade agreement. pic.twitter.com/9j1o3bK8e6 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن زيارة بومبيو إلى بريطانيا هدفها حشد تحالف دولي ضد الممارسات الصينية على الصعيد الدولي ونهجها في هونغ كونغ، وقضية بحر الصين الجنوبي وخلافاتها الحدودية مع الهند، إضافة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد.

It was a pleasure to join @DominicRaab and financial and tech industry leaders tonight in London to discuss post-COVID economic recovery efforts. As we continue our cooperation on addressing this global challenge, we’ll foster a more robust and dynamic U.S.-UK bond. pic.twitter.com/XGmglbr6ep — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2020

ولفتت الوكالة إلى أن بومبيو يسعى إلى حشد دولي يقول إن هدفه إيصال رسالة إلى الصين أنه لا يجب أن تتعامل بهذه الأساليب.

وخلال الزيارة التقى بومبيو وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، وعددا من قادة الأعمال في بريطانيا.