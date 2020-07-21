واشنطن تطلب من تركيا إلغاء كافة خططها قرب جزيرة يونانية

موسكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، "تدرك الولايات المتحدة أن تركيا أصدرت تنبيه "نافتكس" للتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، ندعو السلطات التركية إلى وقف جميع خطط العمل وتجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة".

يذكر أن السفن التركية تواصل عمليات الحفر قبالة سواحل قبرص، مستمرة بتجاهل التحذيرات والعقوبات الأوروبية وذلك بالعمل على استئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط.

وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية نهاية العام الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء "الخروقات" التي قامت بها تركيا في منطقة شرق المتوسط كما تمنوا أن تتصرف أنقرة بشكل مسؤول.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد في حديث مع مجلة كريتر التركية مؤخرا أن أنقرة منفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر التوسط، ومستعدة للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ، مضيفا "لا نريد توترا في المتوسط الذي يعد مهد الحضارات المختلفة".