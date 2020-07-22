"من اختار الخيار العسكري مني بالهزيمة"... تركيا تعلق مجددا على تطورات الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن الحل للأزمة في ليبيا هو سياسي وأن من تطرق للحلول العسكرية حتى اليوم "مُني بالهزيمة".

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي، "الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي ولا يوجد حل غير ذلك، هذا ما نقوله منذ البداية، حتى اليوم من فضلوا الحلول العسكرية منوا بالهزائم"، حسب قناة "TRT" التركية الرسمية.

— TRT عربي (@TRTArabi) July 21, 2020

تأتي تصريحات وزير الخارجية التركي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوتر في ليبيا وتفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي لإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومي المصري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في أول تعليق له بعد تفويض البرلمان المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العسكري في ليبيا، إن بلاده "لن تعطي فرصة لأحد وطالب بعدم التحمس، في تصريحات أطلقها أمس قائلا: "نتابع عن قرب بعض التطورات التي حصلت مؤخرا في ليبيا لن نسمح بأي عمل متهور في ليبيا، يجب ألا يتحمس أحد، لن نمنحهم الفرصة"، على حد تعبيره.