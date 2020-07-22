دولة تسحب مئات الجثث من الشوارع والأزقة بعد وفاتهم بفيروس كورونا

أعلنت السلطات ال​بوليفية، اليوم الأربعاء،​ عن سحب أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية بينهم 85% توفوا بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد.

وذكر موقع قناة "NDTV" نقلا عن مصادر في الحكومة أن الشرطة قامت خلال الفترة الأخيرة بسحب حوالي 191 جثة في كوشابامبا و141 في لاباز و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة شرقي البلاد التي تسجل حوالي نصف ​حالات​ ​الإصابات​ البالغة 61 ألفا في البلاد.

En Bolivia, la Policía retiró en los últimos cinco días más de 400 cadáveres de las calles y viviendas, el 85% de ellos fallecidos por Covid-19, según reportó este martes la fuerza policial contra el crimen. #VíaAFP pic.twitter.com/6se56ofId6 — Teledos (@teledos_tcs) July 22, 2020

وقال المدير الوطني لقوة الشرطة، ايفان روخاس، أنه تم سحب 11 جثة أيضا في بوتوسي التي تقع جنوب غربي البلاد وتسع في شويويساكا و85% من الجثث تعود لأشخاص توفوا بسبب وباء فيروس كورونا أو ظهرت عليهم أعراض المرض.

وبحسب المكتب الوبائي الوطني فإن انتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.

وأعلنت رئيسة بوليفيا جانيني آنييس، الخميس الماضي، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في تغريدة إنها في حالة "جيدة" وتواصل العمل وهي في العزل. وأضافت "معا سنتجاوز ذلك".