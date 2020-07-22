وزير بريطاني: لا يوجد دليل على تدخل روسيا في استفتاء بريكست

قال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل على تدخل روسيا في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 (بريكست)، مضيفا أن المخابرات البريطانية لم تغمض أعينها عن روسيا.

وأوضح شابس، لقناة "سكاي" التلفزيونية عندما سئل عما إذا كان ينبغي إجراء مزيد من التحقيق حول احتمال تدخل موسكو في استفتاء الخروج، "يجب أن يكون هناك بعض الأدلة على حدوث مشكلة... والأمر ليس كذلك".

وقالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني، في تقرير نشر أمس الثلاثاء، إن هناك مؤشرات على أن روسيا سعت للتأثير على حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولكن لم تظهر أدلة دامغة.

وقال شابس، لقناة "سكاي"، "لا أعتقد أن أجهزة المخابرات تركت الأمر دون متابعة".