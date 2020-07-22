قرار أمريكي مفاجئ يغضب بكين... والخارجية الصينية تصدر بيانا تهدد فيه بالرد

صرحت الصين، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون"، في خطوة أدانتها بكين بشدة مهددة بالرد.

بكين - سبوتنيك . قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن "واشنطن أبلغت بلاده أمس الثلاثاء بأن عليها إغلاق القنصلية".

وأضاف: أن بلاده "تدعو الولايات المتحدة المتحدة العدول الفوري عن قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن"، قائلا: "هذا الاستفزاز السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة من جانب واحد، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين".

وأوضح "تدعو الصين الولايات المتحدة إلى العدول عن هذا القرار الخاطئ على الفور. العمل مستمر بشكل طبيعي في القنصلية، وذلك بعد تقارير وردت في وسائل إعلام محلية في هيوستون مساء الثلاثاء بأنه يجري إحراق وثائق في فناء القنصلية".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أعلن الأسبوع الماضي، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "الولايات المتحدة فقدت عقلها وأية أخلاق وثقة".

ووفقا له: "أمريكا لا تتحمل مسؤولياتها تجاه الآخرين وتستخدم الوباء لتشويه سمعة البلدان الأخرى و"إلقاء اللوم على الآخرين". وأشار وانغ يي، أن الولايات المتحدة ليس لها أي حدود ولا شيء يوقفها.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أمس الثلاثاء، عن أمله في زيارة الصين بنهاية العام الجاري من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال إسبر، في ندوة للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، "تحدثت بشكل شخصي مع نظيري بجمهورية الصين الشعبية في عدة مناسبات، وأتمنى أن أزور الصين قبل نهاية هذا العام"، مشيرا إلى أنها ستكون المرة الأولى له وهو يشغل منصب وزير الدفاع.