بكين تدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء قرار بشكل فوري

دعت الحكومة الصينية الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء قرارها القاضي بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن، بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التراجع الفوري عن القرار الخاطئ بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستن.

وقال الدبلوماسي ان "هذا الاستفزاز السياسي الذي قامت به الولايات المتحدة من جانب واحد ينتهك بشكل خطير القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين الصين والولايات المتحدة.

وأضاف أن "الصين تدين بشدة هذه الخطوة الفظيعة وغير المبررة التي تخرب العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وبحسب قوله، فإن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى سحب هذا القرار الخاطئ على الفور".

وأضاف المسؤول بالوزارة أن الصين ملتزمة بمبادئ عدم التدخل (في شؤون الدول الأخرى)، حيث أن الاختراق والتدخل لم يتماشيا أبدا مع تقاليد السياسة الخارجية للحزب الشيوعي الصيني. وتهدف البعثات الدبلوماسية للصين في الولايات المتحدة إلى تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين".

وأضاف وانغ ون بين أنه باتباع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، تقدم الصين وسائل الراحة الضرورية للبعثات الدبلوماسية الأمريكية وموظفيها.

وقال: "في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة بالفعل قيودًا مرتين على العاملين الدبلوماسيين الصينيين: في أكتوبر من العام الماضي وفي يونيو من هذا العام. وبدون إذن، فتحوا بريدًا دبلوماسيًا بشكل متكرر وصادروا مواد للاستخدام الرسمي".

وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة تثير وصمة عار وتحرض على الكراهية ضد الصين، كما أن السفارة الصينية في الولايات المتحدة تلقت حتى الآونة الأخيرة تهديدات بالقنابل، وتلقى ضباط دبلوماسيون تهديدات بالقتل.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس تحرير "غلوبال تايمز" على تويتر أن السلطات الأمريكية طالبت الصين بإغلاق البعثة الدبلوماسية في هيوستن في غضون 72 ساعة.