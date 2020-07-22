"حسابات الأعداء خاطئة"... قائد سلاح الجو الإيراني يكشف جاهزية قواته

أكد قائد سلاح الجو الإيراني، العميد عزيز نصير زاده، اليوم الأربعاء، أن الجاهزية القتالية للسلاح في أعلى المستويات.

وأضاف، أن "حسابات الأعداء خاطئة عن الشعب الإيراني ولهذا لا يستطيعون فهم طبيعة ثورتنا الشعبية"، مؤكدا أن "الأمن مستتب على الحدود الجوية للبلاد.

وقال نصير زاده، في تصريح أدلى به أمام حشد من طلبة جامعة الشهيد ستاري للطيران في معسكر تدريبي بشمال إيران إن "الهدف من إقامة معسكرات التدريب هو تعزيز الروح المعنوية للجيش واكتساب المهارات في استخدام الأسلحة الفردية وتعريف ضباط سلاح الجو مستقبلا على الظروف الصعبة والحرجة للدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية في إيران"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وشدد قائد سلاح الجو الإيراني، على أن الأعداء يعرفون جيدا أن الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة غير قابلة للاختبار، منوها إلى أن الحفاظ على القوة الدفاعية، ومراقبة العدو، وإصدار الإنذارات في الوقت المناسب، ومجابهة أي نشاطات للأعداء صنعت القوة الردعية للبلاد.

وكان الجيش الإيراني، قد أكد مؤخرا، أن "السلاح الجوي يغطي جميع أجواء البلاد ويرصدها بيقظة على مدى 24 ساعة".

وأشار قائد سلاح المضادات الجوية في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال زيارة تفقدية في منشأة فوردو النووية جنوب قم، إلى "المهمة الخطيرة لسلاح المضادات الجوية في الدفاع عن أجواء البلاد". وأوضح أن "مهمة سلاح المضادات الجوية لاتختلف في وقت الحرب والسلام ولاتتوقف"، لافتا إلى أن "كوادر سلاح المضادات الجوية الغيارى يضطلعون بحماية إنجازات البلاد القيمة على مختلف الصعد".