اشتعال النيران بطائرة إثيوبية مدنية في الصين... فيديو

اشتعلت النيران، اليوم الأربعاء، بطائرة مدنية من طراز "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مطار شنغهاي بودونغ الدولي في الصين.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على تويتر اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وفق ما ذكرته الصفحة.

وقالت الصفحة أن الطائرة من طراز "بوينغ 777 إف" واشتعلت بها النيران في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، في الصين.

ويظهر الفيديو كيف يحترق جزء من جسم الطائرة.