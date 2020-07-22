اشتعال النيران بطائرة إثيوبية مدنية في الصين... فيديو

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "أفياشن فور أفياتورز" على تويتر اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وفق ما ذكرته الصفحة.
وقالت الصفحة أن الطائرة من طراز "بوينغ 777 إف" واشتعلت بها النيران في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، في الصين.
Ethiopian Airlines Boeing 777F is on fire at Shanghai Pudong International Airport, China.— Aviation For Aviators (@Aviaforaviators) July 22, 2020
It’s burning through part of the fuselage. #aviation #AvGeek #B777 #boeing777 #Ethiopia #fire #china #ethiopianairlines pic.twitter.com/9YTBhj3N2m
ويظهر الفيديو كيف يحترق جزء من جسم الطائرة.
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