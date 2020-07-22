البرلمان الأوروبي يعقد جلسة لمناقشة وإقرار حزمة الإنعاش الاقتصادي

يعقد البرلمان الأوروبي، غدا الخميس، جلسة لمناقشة وإقرار حزمة أقرها قادة دول الاتحاد لإنعاش الاقتصاد المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19.

أمستردام - سبوتنيك. وقال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "بعد التوصل لاتفاق نستطيع الآن مناقشته".

وتابع: "نحن راضون عن أن القرار وضع على الطاولة، والآن على البرلمان أن يقوم بدوره"، مضيفا أن "رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال سيأتون غدا للجلسة العامة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة الاتفاق".

وأضاف: "خطة الإنعاش الاقتصادية مرضية جدا، ونحن نعمل على تحقيق مصالح الجميع لجميع المواطنين الأوروبيين".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت، أمس الثلاثاء، إنها لم تندم على التنازلات التي قُدمت فيما يتعلق بمطالب عدد من الدول بشأن صندوق الإنعاش الأوروبي، حيث توصلت الدول إلى تسوية "مؤلمة ولكنها مسؤولة".

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب القمة: "لا، لست نادمة على تلك (التنازلات) أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في حقيقة أن مجموعة واحدة من البلدان لم تكن راضية عن هذه الطريقة الجديدة للعمل معا - حيث كانت هذه الدول تشدد على الضمانات، وليس على الدعم.

وتابعت: "لأن الاتفاق الذي توصلنا إليه يوجد فيه دعم أكثر من الضمانات، أعتقد أنه الجواب الصحيح أمام التحدي الذي نواجهه بسبب الوباء. وهذا يعني أيضاً الاستعداد للتوصل إلى توافق وبما أننا توصلنا إلى هذا الحل التوافقي ​​إذاً فهم هذه الدول يتحملون مسؤولية أيضاً".