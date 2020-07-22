الصين تبحث إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الأربعاء، بأن ​وزارة الخارجية​ ​الصينية​ تدرس إمكانية إغلاق القنصلية الأمريكية في ​مدينة ووهان​، وذلك ردا على إغلاق ​الولايات المتحدة​ للقنصلية الصينة في ولاية ​هيوستن الأمريكية​.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر خاصة أن الصين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان وذلك ردا على خطوة واشنطن إغلاق بكين في ولاية هيوستن الأمريكية.

وقالت الوكالة في بيان لها "مصادر خاصة قالت إن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان".

وصرحت الصين، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون"، في خطوة أدانتها بكين بشدة مهددة بالرد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن "واشنطن أبلغت بلاده أمس الثلاثاء بأن عليها إغلاق القنصلية".

وأضاف: أن بلاده "تدعو الولايات المتحدة المتحدة العدول الفوري عن قرار إغلاق القنصلية العامة في هيوستن"، قائلا: "هذا الاستفزاز السياسي، الذي تمارسه الولايات المتحدة من جانب واحد، ينتهك بشكل خطير القانون الدولي، والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين".