روحاني: إيران نجحت بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية في السنوات الأخيرة

أعلن الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، اليوم الأربعاء، أن بلاده حققت إنجازات مهمة للغاية خلال السنوات الماضية في مجال العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمن الإقليمي مع مختلف الدول في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" تصريحات الرئيس روحاني الذي قال: "لقد استطاعت إيران تعزيز العلاقات الثلاثية والخماسية والسباعية مع مختلف البلدان وفي مختلف القضايا، كما عملنا على القضايا الاقتصادية مثل أوراسيا وعلى القضايا السياسيّة"، مؤكّدًا أن "علاقاتنا الدبلوماسيّة أصبحت أقوى من السابق".

ولفت روحاني إلى أن "الأسابيع الأخيرة شهدت جهودا وأنشطة دبلوماسية منها زيارة رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ إلى ​طهران​، وعقد اجتماعات مهمّة للغاية، على رأسها اللقاء مع قائد الثورة الإسلامية، ولقاء الوفد المرافق له مع المسؤولين الايرانيّين وتوقيع العديد من الاتفاقيّات بين البلدين في مجال النقل الجمركي والاقتصاد والعلاقات المصرفيّة، التي نأمل أن يتمّ تنفيذها".

وأشار روحاني إلى أنّ "الرسالة الّتي وجّهها إلى نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ لقيت ترحيبًا منه"، مبيّنًا أنّه "كانت لنا اتصالات سياسيّة جيّدة تعززت مع ​روسيا​ والصين خلال الأعوام والأشهر الأخيرة، وقد تعزّزت خلال الأسابيع الأخيرة".