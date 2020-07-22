تسجيل أكثر من 500 اعتداء للشرطة على الصحفيين منذ بدء الاحتجاجات في الولايات المتحدة

قال سكرتير اتحاد الصحفيين الروس، تيمور شريف، إنه تم تسجيل أكثر من 500 حالة اعتداء من قبل الشرطة الأمريكية ضد الصحفيين الأجانب منذ بدء الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وقال شريف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، معلقا على ما تعرض له الصحافيون الروس من اعتداء من قبل الشرطة الأمريكية في بورتلاند، أثناء تغطية الاحتجاجات هناك:

هجوم الشرطة في بورتلاند على زملائنا الصحفيين ليس الأول من نوعه، فليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيون الروس للاعتداء أثناء تغطية التظاهرات، وفي المجمل، تم تسجيل أكثر من 500 اعتداء واستخدام للقوة ضد الصحفيين الأجانب العاملين في وسائل الإعلام بالولايات المتحدة، حتى بداية الأسبوع الجاري.

وكان ضباط من الشرطة الأمريكية قد هاجموا صحفيين روس كانوا يغطون احتجاجات في بورتلاند.

وقال مراسل "سبوتنيك" بأن الإعلاميين الروس كانوا يغطون الاحتجاجات، التي حاصر فيها المحتجون المحكمة المحلية، حيث يوجد في المبنى ذاته قوات إنفاذ القانون الفيدرالية، التي أتت إلى المدينة رغم استياء السلطات المحلية.

وأصيب مصور القناة الأولى الروسية، فياتشيسلاف أركيبوف، الذي كان يصور محاولة المتظاهرين إشعال النار في مدخل المحكمة بضربة هراوة على ذراعه، وأخذت الكاميرا منه وتم تحطيمها على الأسفلت، بينما دفع الصحفي ليلقى على الأرض.

وتمكنت زميلة المصور يوليا أولخوفسكايا من تصوير مشهد الاعتداء على زميلها بكاميرا هاتفها، لكن شرطيا هاجمها من الخلف وأخذ الهاتف وأمسك بها من رأسها خالعا خوذتها، واستنشقت الصحفية الغاز المسيل للدموع وكانت بحاجة إلى مساعدة الأطباء المحليين المتطوعين.

جدير بالذكر أن الصحفيين كليهما كانا يرتديان شارة "الصحافة".