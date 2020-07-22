هونغ كونغ تأمر بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

ستوسع هونغ كونغ إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة، اعتبارا من منتصف ليل اليوم الأربعاء، مصدرة أوامر بوضع الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة بما في ذلك المراكز التجارية والأسواق، وذلك بعد إعلان المركز المالي العالمي عن زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت سكرتيرة شؤون الصحة صوفيا تشان: "هذه أخطر فترة بالنسبة لهونغ كونغ. نطالب المواطنين بالتحلي بالصبر والبقاء في منازلهم قدر الإمكان"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت، تعليقا على القفزة في عدد الإصابات، أن الناس أصبحوا أكثر تساهلا وباتوا يخرجون أكثر دون كمامات. وسيظل الأمر الجديد الخاص بوضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة ساريا لمدة أسبوعين.

وأعلنت هونغ كونغ تسجيل 113 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وهي زيادة يومية قياسية جديدة، بينها 105 حالات عدوى محلية.

ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني، أصيب أكثر من ألفي شخص بالفيروس في هونغ كونغ، توفي منهم 14 شخصا.

وقالت تشان إن إغلاق 12 نوعا من الأماكن العامة، بما يشمل الصالات الرياضية والمراكز الترفيهية، سيستمر حتى 28 يوليو/ تموز، كما سيستمر حظر الأكل في المطاعم بعد السادسة مساء.