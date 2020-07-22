خبير شؤون أفريقية: لم يعد عامل الوقت مهما بعد أن امتلأ سد النهضة بشكل طبيعي

قال عطية عيسوي، المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، إن هناك نتائج مبشرة عن القمة الأفريقية المصغرة.

ولفت عيسوي في حديث لـ"راديو سبوتنيك" إلى أنه تم التوصل إلى تفاهم مشترك هام يمهد إلى اتفاق ضخم حول سد النهضة، بالإضافة إلى أن عامل الوقت لم يعد مهمًا كثيرًا كما كان في المفاوضات السابقة، لأن المرحلة الأولى من الملء تمت بشكل طبيعي؛ نتيجة غزارة مياه الأمطار.

واعتبر عيسوي أن "إثيوبيا ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب وفق القانون الدولي، وإذا لم تلتزم أديس أبابا سوف تُمنع من تنفيذ المرحلة الثانية من ملئ البحيرة، وهذا مقرر له العام المقبل، ما يعني أن المفاوضات لم تعد مقيدة بأسبوعين أو ثلاثة بل أمامها الوقت الكافي لاتمام اتفاق كامل وشامل يضمن عدم حدوث نزاع في المستقبل.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أعلن أمس الثلاثاء، عن اتفاق مصري سوداني إثيوبي على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي حتى التوصل إلى اتفاق شامل.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء الإثيوبية أن "رئيس الوزراء آبي أحمد أكد التزام إثيوبيا بالاستخدام العادل والمسؤول لمياه النيل الأزرق، من دون إلحاق ضرر بمصر "، مضيفا أن "موسم الأمطار الحالي وجريان المياه في الإقليم ساعد على الملء الأولي للسد، وفاضت المياه وهو ما زال قيد الإنشاء".